Salud presenta el mayor número de quejas

El sector Salud concentra el mayor número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló su presidenta Rosario Piedra, al firmar un convenio con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), para fortalecer la atención a las personas usuarias de los servicios médicos.

El acuerdo contempla acciones de orientación, mediación, asesoría, gestiones inmediatas y atención. Piedra explicó que busca transformar las prácticas cotidianas en los servicios de salud y colocar la dignidad de las personas en el centro del trabajo de ambas instituciones.

Sostuvo que si bien el Sistema Nacional de Salud se ha transformado en los últimos años hacia una atención universal y gratuita, este proceso también ha requerido superar lo que llamó inercias y vicios heredados, además de generar respuestas que permitan ampliar su capacidad para proteger la salud de la población.

La presidenta de la CNDH señaló que consolidar ese sistema exige fortalecer la cooperación y coordinación entre instituciones, entre ellas la Conamed y el organismo que encabeza.