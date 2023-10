Samuel García la opción interna y Ebrard la externa

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, declaró que Samuel García, gobernador de Nuevo León, es la opción interna de su partido, y Marcelo Ebrard una externa para ser postulados a la Presidencia de la República, así como cerró cualquier posibilidad de una alianza con el Frente Amplio por México al decir que competirán de manera directa.

En entrevista luego de su informe de labores en la Vieja Casona de Xicoténcatl, dijo que él sería la última opción para competir por la Presidencia de la República.

“En la vida interna de Movimiento Ciudadano se han manifestado varios compañeros y dije que sería la última opción”.

Argumentó que en Movimiento Ciudadano “hay espacios para las candidaturas ciudadanas en los términos que lo establecen nuestros estatutos”.

Indicó que Ebrard tiene “abiertos los espacios” para poder participar en la contienda del 2024.

Cuestionado sobre cuál de los posibles candidatos es el mejor, respondió: “Yo lo que creo es que Samuel es una opción interna y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa”.

Reiteró que “el licenciado Marcelo Ebrard, en términos de nuestra convocatoria y ciudadanos que estimen participar, tienen abiertos los espacios para la participación”.

Un poco antes, Dante Delgado rindió este lunes su informe de actividades legislativas donde aseguró que en la elección del 2024 México tendrá que elegir entre las dos alianzas que representan pasado y la opción nueva y de futuro que representa Movimiento Ciudadano.

Durante su mensaje, el también coordinador nacional del movimiento naranja sostuvo que la constante y flagrante violación del Estado de Derecho no es algo nuevo en el país ni tampoco el ataque a la autonomía de los poderes legislativo y judicial, ni los intentos por controlar, debilitar o desaparecer a las instituciones que fiscalizan a los gobiernos.

“Nada de esto es nuevo. La ilegalidad, la corrupción y la impunidad ejercidas desde el poder existen desde hace décadas; si acaso, hoy, con Morena, son más burdas, vergonzantes y peligrosas. Convencido de esto, no me he cansado de repetir que la elección del 2024 no se trata de elegir entre las dos alianzas que representan pasado. No se puede impulsar un cambio real recorriendo el mismo camino, con los mismos partidos y con los mismos personajes que ya le fallaron al país una y otra vez”, expresó.