Cártel mexicano secuestra a dos hermanos nicaragüenses

Amenazados con un arma de fuego en la sien en algún lugar de México, permanecen cautivos por delincuentes los hermanos nicaragüenses Heysell y Julmer Martínez Hernández. Cortesía

Amenazados con un arma de fuego en la sien, en algún lugar de México, permanecen cautivos los hermanos nicaragüenses Heysell y Julmer Martínez Hernández, tras ser secuestrados por delincuentes el primero de este mes. Enviaron un urgente mensaje a su padre en Nicaragua, Daniel de Jesús Martínez, para implorarle que “consiga” los 30 mil dólares para su rescate, porque “si no… dicen que nos van a matar”.

En un video de unos 28 segundos grabado por los secuestradores y difundido en redes sociales, Heysell, de 21 años, lanzó un mensaje de súplica a su progenitor en medio de un incontenible llanto: “¡Por favor, papá, ayúdenos! Consiga el dinero, si no nos van a matar. Ayúdenos papá, consiga el dinero de los dos porque si no dicen que nos van a matar, o si no a cortarnos un dedo”.

“Nos van a cortar un dedo si no pagás los reales papá, porque nos van a matar2, relató Julmer, de 23 años, también en llanto. Los mensajes fueron enviados el domingo anterior. Libenia Yahosca Martínez, hermana de las víctimas y residente en Nicaragua, confirmó la veracidad de los llamados de auxilio de sus parientes desde México e informó a medios de prensa del país centroamericano que “nos dijeron que diéramos 30 mil dólares, pero les dijimos que esa es una cantidad muy grande porque somos personas de escasos recursos”.

“Nosotros vamos a intentar recaudar 10 mil [dólares]”, agregó al tiempo de solicitar el respaldo de la población nicaragüense para recolectar el dinero. El padre de Heysell y Julmer, también en Nicaragua, reconfirmó el monto exigido para liberarlos y admitió que carece de posibilidades de reunir esa cantidad. Un adelanto de cinco mil dólares fue depositado, en un arreglo para reducir el rescate a 16 mil dólares, según distintas fuentes.

El diario digital 100% Noticias publicó la versión de un familiar que dijo que tras hacer el depósito, “por la noche hablamos con los muchachos. Gracias a Dios tienen buenos sus dedos y sus manos, pero todavía nos hace falta completar el monto del rescate”.

El Gobierno de Nicaragua seguía sin pronunciarse. Los dos jóvenes son oriundos de Jalapa, municipio rural del departamento de Nueva Segovia, en un punto extremo del norte de Nicaragua y fronterizo con Honduras.

El 2022 ha sido un año trágico para los migrantes irregulares de Nicaragua en México y EE. UU. El —no estatal— Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) aseguró que 35 nicaragüenses se ahogaron de marzo a julio de este 2022 en el río Grande o Bravo. De octubre de 2021 a septiembre de 2022, las autoridades migratorias de EE. UU. detuvieron a 164 mil 660 nicaragüenses que cruzaron su frontera sur.