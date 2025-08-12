San Lázaro alista partida millonaria para informes

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados alistan una bolsa de 29 millones 148 mil 500 pesos, que será destinada para los informes legislativos de las y los diputados federales.

Obligación

Se trata de una obligación establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados.

La reunión para aprobar dichos recursos se llevará a cabo esta misma semana y estará encabezada por el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila.

El apoyo económico que se entrega a cada diputada y diputado por concepto del informe asciende a 58 mil 297 pesos y se entrega de manera anual.

Prohibición

Asimismo, se prohibió a los congresistas hacer sus informes antes del 1 de septiembre, lo que quedó estipulado “por la amable sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

El acuerdo establece que los informes legislativos se realizarán después del primero de septiembre, fecha en la que tendrá lugar el primer informe de la titular del Ejecutivo.