Sanción al Cártel de Santa Rosa y al “Marro”

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y contra su líder, José Antonio Yepez Ortiz, alias “El Marro”.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló que el cártel obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en el estado mexicano de Guanajuato y denunció que el conflicto entre Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del combustible y el petróleo en esa entidad ha convertido al estado en “uno de los más mortíferos de México”.

Las actividades de Cártel Santa Rosa de Lima también contribuyen a la existencia de un “mercado negro transfronterizo de energía, socavan a las empresas legítimas de petróleo y gas natural de Estados Unidos y privan al gobierno mexicano de ingresos fundamentales”.

“El presidente Trump prometió perseguir la eliminación total de los cárteles de la droga para proteger al pueblo estadounidense”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.