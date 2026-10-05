Sanciona Anticorrupción a 55 funcionarios

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionaron a 55 personas servidoras públicas y una empresa, con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por 102 millones de pesos por faltas graves y no graves.

En ese sentido, el TFJA impuso sanciones, derivado de las acciones de investigación realizadas a través de las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad, así como de los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en Alimentación para el Bienestar, el Banco del Bienestar, en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Servicio de Administración Tributaria, en el Servicio Postal Mexicano, Guardia Nacional y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron las infracciones graves.

Pemex

En Petróleos Mexicanos (Pemex), inhabilitación por 10 años y sanción económica de 677 mil pesos a Massiel “H”, del Hospital Central del Sur en la Ciudad de México, por cobrar, en 2025, la prestación de pago de gasolina presentando documentos que no correspondían al vehículo registrado.

Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 616 mil pesos a Martha “E”, del área de Ductos en el Estado de México, ya que durante el periodo de 2019 al 2024, no solicitó la baja del registro de un vehículo y continuó cobrando la prestación de pago de gasolina.

Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 600 mil pesos a Braulio “M”, de la Gerencia de Ingeniería y Costos de la Subdirección de Proyectos Industriales en la Ciudad de México, ya que, en 2023, obtuvo un beneficio económico al simular actos para que entraran a trabajar tres personas y recibir por ello depósitos por el mismo monto de la sanción, en su cuenta bancaria.

En Comisión Federal de Electricidad (CFE), inhabilitación por 10 años y sanción económica de 72 mil pesos a José “P”, de Gestión Comercial en Sonora, ya que, en 2021, pidió 500 pesos a 8 usuarios cuando tomaba lecturas en el municipio de Álamos, en 18 ocasiones, a cambio de no reportar que hacían uso indebido de energía eléctrica.

Inhabilitación por 4 años a Oscar “M”, de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez en Chiapas, por hostigar sexualmente a una persona subordinada, durante seis meses, en 2020 y 2021.

Otras dependencias

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Economía, en Guardia Nacional, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, la Comisión Nacional del Agua, en Financiera para el Bienestar, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y en la Procuraduría Agraria, impuso sanciones por faltas no graves.

Las dependencias destacaron que las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.