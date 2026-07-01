Sanciona EE. UU. a 11 personas ligadas al CJNG

Luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 11 sujetos presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda las incorporó a la lista de personas bloqueadas.

Se trata de dos personas físicas y nueve morales, y nueve adicionales pertenecientes a una red que habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado en el cual refiere que en las acciones de la OFAC se identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.

Por su parte, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal.

Hacienda reconoció que las acciones coordinadas entre autoridades de ambos países, fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.