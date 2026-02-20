Sanciona EE. UU. a red de fraude de tiempos compartidos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos anunció sanciones contra una red de fraude relacionada con los tiempos compartidos y vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las sanciones incluyen al complejo turístico Kovay Gardens, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas a la red que, detalló la OFAC, opera principalmente en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, en Nayarit.

“Ya sea mediante el tráfico de fentanilo a nuestras fronteras o la organización de estafas de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG victimizan constantemente a los estadounidenses para obtener beneficios”, afirmó en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La OFAC denunció que Kovay Gardens es un complejo de tiempo compartido controlado por el CJNG, situado al noroeste de Puerto Vallarta, en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.

También fue sancionada Administradora y Comercializadora del Mar que, según la OFAC, provee servicios a Kovay Gardens, incluyendo el procesamiento de las reservaciones de hotel.

Sobre los sancionados, se trata de Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de Kovay Gardens; Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolin” (con conexiones familiares cercanas con Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG); Jonathan Faustino Ríos González, alias “Johnny Hood”; y José Eduardo Palacios Rodríguez. En el caso de estos dos últimos, se les señala de operar salas de venta agresiva dedicadas al fraude de tiempo compartido para el CJNG.