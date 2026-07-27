Sancionan a 13 funcionarios por faltas no graves

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a 13 personas servidoras públicas de nueve dependencias por cometer faltas no graves con inhabilitaciones de hasta tres meses.

explicó que derivado de las acciones de investigación realizadas a través de las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de los Órganos Internos de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF), Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. (Asipona Manzanillo) y Secretaría de Salud (Salud), impuso sanciones por faltas no graves.

En Pemex suspensión por 30 días a Marlyn C y María F, del Departamento de Personal Salina Cruz Marina-Pacífico, por no atender y dar seguimiento al trámite de pago de prestaciones labores postmortem de un trabajador del 2022 al 2025.

En CFE suspensión por 15 días a Josué S, de la División Oriente, por registrar solicitudes de contratación de suministro de energía eléctrica sin tener facultades en 2024.

En IMSS inhabilitación por 3 meses a Víctor C, del Hospital General Regional 1 en Querétaro, por omitir examinar, diagnosticar e implementar un tratamiento médico-quirúrgico a un paciente, ocasionando deterioro en su salud hasta su fallecimiento en 2022.

En Defensa, amonestación privada a Luis C, del 98° Batallón de Infantería en Oaxaca, por omitir integrar el expediente clínico de un paciente de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas en 2023.

En SNDIF, suspensión por 15 días a Ornela G, del Centro de Asistencia Social para la Segunda Infancia en la Ciudad de México, por maltrato en contra de un menor de edad en 2025.

En ANAM, suspensión por 15 días a Tomas M, Brenda P y Hernán M de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por omitir realizar la revisión total del equipaje de tres pasajeros internacionales en 2023.

En Indep, suspensión por 15 días a José A y Omar G, de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y de la Dirección de Planeación Estratégica de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, respectivamente, por suscribir un convenio modificatorio que rebasó el 20 % del monto establecido en el contrato de servicios de telefonía en 2023. Entre otras sanciones.

La dependencia detalló que las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

Destacó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar y, en caso de hacerlo, la secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas, es decir, apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.

Además, invitó a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad en a través de la página de internet denuncias.gob.mx.

“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirma su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030”, dijo.