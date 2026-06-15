Sancionan a 39 funcionarios por corrupción

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno interpusieron un total de 39 sanciones a servidores públicos por presuntos actos de corrupción.

A través de un comunicado, explicaron que se trata de faltas graves y no graves, cometidas al interior de diversas dependencias de gobierno.

Las acciones de investigación se llevaron a cabo por la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los Órganos Internos de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. (BaBien), en la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. (Asipona Manzanillo) y en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron infracciones.

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción impuso sanciones por faltas no graves en colaboración con la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y los Órganos Internos de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Secretaría de Cultura (Cultura), en la Procuraduría Agraria (PA), en la Guardia Nacional (GN), en el Tren Maya S.A. de C.V. (Tren Maya), en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en la Financiera para el Bienestar (Finabien), entre otros.