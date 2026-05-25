Sancionan a 9 servidores por incurrir en infracciones

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través de las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de los Órganos Internos de Control en Guardia Nacional (GN), Servicio Postal Mexicano (Sepomex), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y en la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Manzanillo, sancionó a nueve servidores públicos por incurrir en infracciones no graves con amonestaciones públicas y privadas hasta destitución e inhabilitación por un año.

A través de un comunicado, explicó que en Pemex destituyó e inhabilitó por un año a José “N”, responsable de la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, por no atender una demanda laboral; en la GN, suspendió por 30 días a José “N”, subagente, y a Miguel “N” y Yuri “N”, guardias, por presentar certificados carentes de validez; y en Sepomex suspendió por 30 días a Magdalena “N”, auxiliar postal, por incurrir en faltas de respeto hacia una ciudadana.

Detalló que en CFE, suspendió por tres días a Ruth “N”, oficinista comercial, por generar contrataciones de suministro de energía incumpliendo los lineamientos aplicables; entre otros.

A su vez, informó que logró inhabilitar por 10 años a una persona servidora pública por desviar recursos públicos, derivado de las acciones de investigación realizadas por el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron la infracción grave.

Explicó que la sanción fue impuesta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a Ruth L, asistente administrativa en la Representación Estatal Guanajuato, por asignar recursos públicos a un tercero ajeno a la institución, por medio de cheque por la cantidad de 913 mil 952 pesos 32 centavos sin fundamento jurídico.