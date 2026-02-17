Sancionan a empresa por información falsa al IMSS

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que impuso a la empresa Equipos Médicos Vizcarra, S.A. de C.V., una multa de poco más de medio millón de pesos (mdp) y una inhabilitación por un año para participar o celebrar contratos con la Administración Pública Federal por entregar información falsa en una licitación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En un comunicado, la dependencia federal detalló que la sanción se impuso debido a que la empresa proporcionó información falsa al participar en la licitación LA-050GYR989-E17-2021 para el “Servicio de desinfección sin contacto para Unidades Médicas y No Médicas 2021”; contenida en 21 constancias de capacitación del sistema de termonebulización, limpieza y desinfección a base de vapor al vacío.

Se indicó que la notificación de la sanción se realizó el pasado 30 de enero y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin participación

La dependencia señaló que la empresa ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

“Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta”.

También se mencionó que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución, pero advirtió que en caso de hacerlo, la secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta, afirmó, con apego a derecho y en protección del interés público.