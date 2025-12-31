Sancionan a empresas por dar información falsa

Por proporcionar información falsa en licitaciones públicas realizadas por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a las empresas Ravisa Autos del Oriente, Gen Industrial y Escore Alimentos.

La dependencia, a través del Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Economía, sancionó a la empresa Ravisa Autos del Oriente con una multa de 175 mil 367 pesos e inhabilitación de tres meses, ya que proporcionó información falsa en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, para la “Adquisición de camionetas pick up doble cabina, nuevas, transmisión 4x4, modelo 2025 o 2026”; contenida en una constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

“Por otra parte, el OIC en la Secretaría de Salud impuso una multa de 157 mil 685 pesos e inhabilitación de tres meses a las empresas Gen Industrial y Escore Alimentos”, informó la dependencia en un comunicado oficial.

En el primer caso, se debió a que proporcionó información falsa en la documentación que integró su propuesta con la que participó en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, para el “Servicio de Recolección de Residuos”. La notificación de la sanción se realizó el pasado 18 de diciembre de 2025.

Respecto a la segunda persona moral, esta proporcionó información falsa en la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, para la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”, contenida en una opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social. La notificación de la sanción se realizó el 19 de diciembre.