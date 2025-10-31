Sancionan a red criminal con sede en Cancún

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la organización criminal Bhardwaj, con sede en Cancún, Quintana Roo; contra su líder, Vikrant Bhardwaj, otras tres personas y 16 empresas a las que señaló de facilitar las actividades delictivas del grupo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro señaló a Bhardwaj de introducir “ilegalmente en Estados Unidos a miles de extranjeros procedentes de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia”. También la acusa de participar en tráfico de drogas.

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, dijo que se están tomando medidas “para acabar con los traficantes de personas”, y que las sanciones “desarticulan la capacidad de esta red para introducir ilegalmente a extranjeros en Estados Unidos. La Administración Trump seguirá persiguiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense”.