Sancionan a una persona y 5 empresas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a Santiago López Pérez, así como a las empresas Instalaciones Eléctricas Industriales MT, S.A. de C.V.; Tameztec, S.A. de C.V.; C- Gallegos, S.A. de C.V.; Construcciones San Benito, S.A. de C.V.; y Grupo Corporativo C y C, S.A. de C.V., para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal (APF).

A través de un comunicado, explicó que en el caso de López Pérez y de las empresas Instalaciones Eléctricas Industriales MT, S.A. de C.V. y Tameztec, S.A. de C.V. se impuso, a cada uno, una multa de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación por un año con seis meses, debido a que proporcionaron información falsa en la celebración de los contratos número CAEM-DGIG-PROAGUA-061-24-AD, CAEM-DGIG-PROAGUA-045-24-CS y CAEM-DGIG-PROAGUA-047-24-CS, respectivamente, que les fueron adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México.

Notificaciones

En ese sentido, detalló que las notificaciones de las sanciones de los primeros dos se realizaron el 28 de noviembre y el 1 de diciembre y sus publicaciones aparecen el lunes 8 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mientras que la notificación de la empresa Tameztec, S.A. de C.V. se realizó el 27 de noviembre y fue publicada en el DOF el 5 de diciembre del año en curso.

Por otro lado, indicó que el Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sancionó con una multa de 663 mil 918 pesos y una inhabilitación por un año con un mes a la empresa Grupo Corporativo C y C, S.A. de C.V., porque proporcionó información falsa al participar en la Adjudicación Directa número AA-050GYR026-E378-2022 para la “Adquisición de Material terapéutico grupos 010, 030 y 040”, consistente en una carta de respaldo, cuya notificación de la sanción fue realizada el 27 de noviembre y publicada ayer en el DOF.

Adicionalmente, señaló que el OIC en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sancionó a las empresas C- Gallegos, S.A. de C.V. y Construcciones San Benito, S.A. de C.V., imponiendo a cada una multa de 157 mil 685 pesos e inhabilitación por tres meses, toda vez que, por causas imputables a estas, omitieron formalizar el contrato que les fue adjudicado derivado de su participación conjunta en la Licitación Pública Nacional número LO-0099000938-E115-2022, para la conservación rutinaria de diversos tramos carreteros y las notificaciones de las sanciones fueron realizadas el 27 de noviembre y publicadas el 5 de diciembre en el DOF.