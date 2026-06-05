Sancionan al presidente de Cuba

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el jueves sanciones económicas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro, en plena presión económica sobre la isla.

Díaz-Canel ya había sido sancionado en julio del año pasado, a causa de la represión de las protestas ciudadanas de 2021.

En esta nueva oleada de sanciones se añade a Alejandro Castro Espín, hijo del líder histórico revolucionario, Raúl Castro; al nieto, Raúl Alejandro Castro; y al hijastro del presidente, Manuel Anido Cuesta.

Además de ellos, el Tesoro incluyó en su lista de sanciones al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, a los Comités de Defensa de la Revolución y al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, organización a la que acusa de difundir “la ideología radical del régimen cubano en el extranjero” y que apoya actividades de inteligencia y contrainteligencia cubanas. También fue sancionada Amistur Cuba SA, la agencia de viajes del instituto.

En la lista no está, sin embargo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro y con quien Estados Unidos ha estado dialogando.

Denuncia lista ilegítima de sanciones

A través de sus redes sociales, el mandatario Díaz-Canel denunció que “el presidente de EU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra #Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones”.

Añadió que las medidas “están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”.

“Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano. La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”.