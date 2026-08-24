Sancionan e inhabilitan a 17 funcionarios

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que obtuvo sanciones en contra de 17 personas servidoras públicas de 11 instituciones del Gobierno de México, con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años por haber cometido faltas como sobornos, uso fraudulento de cédulas profesionales y retiros de efectivo sin consentimiento de titulares.

La dependencia detalló que corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) imponer las sanciones por faltas graves, mientras que a Anticorrupción las no graves.

Actos corruptos

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron inhabilitados por cuatro años Edgar M. y Erick D., de la zona de distribución Tacuba Valle de México Centro, debido a que en 2023 en la revisión de un servicio eléctrico detectaron que un medidor presentaba una falla y, en lugar de imponer la multa correspondiente, pidieron 70 mil pesos al usuario.

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) fue multado por 180 mil pesos e inhabilitado por 10 años José S., de la Unidad de Medicina Familiar “C” de la delegación estatal Campeche, debido a que entre 2019 y 2021 se hizo pasar como licenciado en Nutrición con una cédula profesional que no le pertenecía.

En el Banco del Bienestar fue inhabilitado por dos años y sancionado con 13 mil pesos Alejandro R., de la sucursal Xochitepec, Morelos, por haber realizado de 2019 a 2022 al menos 15 retiros en efectivo de cuatro cuentas distintas sin el consentimiento de sus titulares.

En la Secretaría de Salud, inhabilitó por tres meses a María N., del Departamento de Enfermería del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, debido a que en 2020 utilizó su cargo para intervenir en la contratación de sus tres sobrinos, firmando las propuestas de ingreso, así como los contratos respectivos y quedando como jefa directa de dos de ellos.