Sancionarán a personas con disfraces alusivos al crimen

En la celebración del Halloween se sancionará a las personas que porten disfraces alusivos a grupos delictivos, con armas de juguetes o decoren vehículos o viviendas que simulen la apología del delito, anunció el secretario de Seguridad Ciudadana de Guasave, Juan de Dios López Rubio.

Señaló que se va a diseñar un operativo especial de vigilancia, sobre todo en las zonas donde tradicionalmente se tienen recorridos de caravanas de personas que portan diferentes disfraces alusivos a esta fecha que se ha vuelto popular.

Quienes salgan a las calles con disfraces alusivos a hechos de violencia o que decoren vehículos son pintura simulando sangre o coloquen en sus unidades o viviendas muñecos que hagan alusión a cuestiones de violencia, se les va a sancionar.

Piden a las personas que organizan caravanas o rodadas en estas fechas que soliciten el permiso a fin de que se les brinde la seguridad vial.