La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, señaló que cualquier servidor público, incluido el presidente de la República, debe apegar sus pronunciamientos a los márgenes que establece la ley durante el proceso electoral, o de lo contrario habrá sanciones.

En un encuentro con periodistas, al ser cuestionada sobre los pronunciamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en medio del proceso electoral, sostuvo que los servidores públicos deben apegar sus expresiones a lo que está en la ley.

La magistrada presidenta sostuvo que la ciudadanía puede confiar en las decisiones del Tribunal Electoral, las cuales están respaldadas por las sentencias.

Mencionó que, si bien puede pensarse que la polarización es parte de los procesos electorales, el Tribunal Electoral está ajeno a estas dinámicas.

“El Tribunal Electoral no es un actor político, el Tribunal Electoral no está en campaña, no está buscando una candidatura, y el Tribunal es la última instancia, es parte de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema electoral, por supuesto, pero no podemos involucrarnos o ser parte de esa polarización”, sostuvo.

Se reunirá con coalición “Fuerza y Corazón por México”

Por otra parte, informó que se reunirá con integrantes de la coalición “Fuerza y Corazón por México” que le pidieron un encuentro para abordar el tema de la inseguridad, entre otros temas.

“Se va a llevar a cabo una reunión con integrantes del Frente en un momento más, para algunos temas que nos quieren abordar, y entre ellos, el tema del mapa de riesgos, creo que está agendado”, apuntó.