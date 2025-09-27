Sanciones entran en vigor tras rechazo en la ONU

Las sanciones a Irán por su falta de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) entrarán en vigor hoy sábado, después de que el Consejo de Seguridad rechazara una resolución presentada por Rusia y China para dar una prórroga de seis meses a Teherán.

El Consejo tumbó la resolución por cuatro votos a favor y nueve en contra, más dos abstenciones, con lo que la resolución reunió los nueve votos necesarios para ser aprobada.

Beijing y Moscú ya han denunciado ampliamente y considerado ilegal el proceso de “reinicio rápido” desatado a finales de agosto por el grupo E3 (Alemania, Francia y el Reino Unido) para restablecer las sanciones contra Irán, levantadas en 2015.

El Consejo de Seguridad dio el viernes pasado luz verde a la reimposición de las medidas, con lo que estas entrarán en vigor a las 00:00 GMT del sábado.