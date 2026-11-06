Santiago Peña dice que se enfrentará a juicio político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves, poco después de que fracasara por falta de cuórum una sesión en el Congreso para tratar su renuncia, que se presentará y ejercerá su “derecho a la defensa” en el juicio político que deberá enfrentar en el Senado a raíz de la crisis por el cierre de Ueno bank.

Por medio de la plataforma X, el mandatario publicó un mensaje para los paraguayos.

“Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, se lee en la publicación.

Aunado a ello, puntualizó que, ante la continuidad del juicio político, “me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”.

“No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, añadió.

Asimismo, aseveró: “Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia”.

“Aportaré la información que me sea requerida”, agregó.

En ese sentido, afirmó: “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”.

Finalmente, manifestó: “Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”.

Santiago Peña pide “calma y paz”

“Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto”.

“Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas”, sentenció.