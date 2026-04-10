Sarampión se dispara: casos aumentan 137 %

Del 1 de enero al 8 de abril de 2026 se han confirmado 8 mil 901 casos de sarampión y 21 mil 860 casos posibles, de acuerdo con datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, de la Secretaría de Salud (Ssa).

Los casos confirmados en lo que va de este año representan un aumento de 137 %, comparado con el total de los reportados en todo el 2025 (6 mil 464 contagios).

En lo que va del 2026, Jalisco es la entidad que concentra el mayor número de contagios, con 5 mil 138 casos confirmados de sarampión y 8 mil 492 casos probables, así como tres muertes por dicha enfermedad.

Entre los estados con mayor número de casos se encuentra también Chiapas, donde se han registrado 730 casos confirmados de sarampión y 2 mil 102 probables; la Ciudad de México, con 712 contagios confirmados, mil 967 casos probables y una muerte; y el Estado de México, donde se han confirmado 283 casos y mil 16 casos probables.