Sarkozy sale de prisión bajo supervisión judicial

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, condenado a cinco años de prisión por corrupción, salió este lunes de la cárcel parisina de La Santé, donde pasó tres semanas, apenas una hora y veinte minutos después de que el Tribunal de Apelación de París decretara su puesta en libertad con control judicial.

Sarkozy salió por la puerta principal de la prisión de La Santé sobre las 15:00 horas locales en su coche oficial, con las ventanas cerradas, y una escolta policial, escena que siguió “in situ” medio centenar de medios de comunicación y apenas una decena de curiosos que grababan con sus teléfonos móviles.

Solo una decena de minutos después, el exjefe de Estado (2007-2012) llegaba a su domicilio parisino en el distinguido distrito XVI.

Sarkozy había sido condenado el pasado septiembre a cinco años de cárcel por conspiración criminal, al haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Gadafi para obtener dinero a campaña de las elecciones presidenciales de 2007, que ganó. El expresidente apeló esta decisión. El tribunal dijo que tendrá prohibido salir del territorio francés.