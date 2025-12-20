SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas

Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el litigio por adeudos fiscales de empresas de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en enero de 2026 se emitirá el requerimiento formal de pago por un monto de 51 mil millones de pesos (mdp), conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

La historia de los adeudos del empresario

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, detalló el recorrido jurídico del caso, que se remonta a determinaciones realizadas por la autoridad fiscal entre 2013 y 2018, cuando se resolvió que diversas empresas habían aplicado de manera improcedente pérdidas fiscales para el pago del Impuesto sobre la Renta correspondientes a los ejercicios 2008-2013.

Posteriormente, las compañías impugnaron dichas resoluciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que entre 2019 y 2023 confirmó la procedencia de los créditos fiscales.

Las empresas acudieron entonces al Poder Judicial de la Federación, donde tribunales colegiados, en 2024 y 2025, negaron los amparos solicitados y ratificaron las resoluciones previas.

Finalmente, el caso llegó a la SCJN, que el 13 de noviembre desechó las impugnaciones, dejando firme la obligación de pago.

Con la notificación ya realizada por la Corte, el SAT procederá a emitir el requerimiento de pago en enero de 2026 por 51 mil millones de pesos.

A partir de ese momento, iniciará el plazo para el pago voluntario, aclaró.

Invitan a empresas a pagar adeudos correspondientes

Martínez Dagnino precisó que, conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales, los contribuyentes podrán solicitar ajustes a la baja de hasta 39 %, dependiendo del esquema y orden de pago que elijan.

“De conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa”, subrayó el titular del SAT, al invitar a las empresas a cubrir los adeudos correspondientes.