Saúl Monreal no descarta ir con el PRI o PAN

Saúl Monreal, senador de Morena, reveló que no descarta analizar una posible propuesta del PRI o del PAN, pues advirtió que “sigue intacta y firme” su aspiración para obtener la candidatura del partido guinda.
Esto, pese a que Morena aprobó la medida antinepotismo para las elecciones en 2027, lo que impide que Saúl Monreal sea candidato por este partido, debido a que su hermano, David Monreal, es gobernador de Zacatecas.
El senador advirtió que analizar una propuesta de estos partidos de oposición dependerá del proceso que se lleve al interior de Morena.
“He dicho que ‘el que respira, aspira’. Mi aspiración sigue intacta y firme”, dijo.
“¿Ya está buscando apoyo de otros partidos?”, se le cuestionó.
“Todavía no. Vamos a dar la lucha al interior de Morena, vamos a esperar los tiempos.
“¿Si le pidieran del PRI, o el PAN impulsarlo?”, se le insistió.
“Vamos a analizarlo, vamos a verlo”, dijo.
“¿O sea, no queda descartado?”, se le preguntó.
“Digo, no hay ninguna... Va a depender del proceso”, respondió.