Saúl Monreal se registra para buscar alcaldía de Fresnillo

El senador Saúl Monreal Ávila confirmó públicamente su registro en el proceso interno de Morena para buscar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación en Fresnillo, Zacatecas, posición que lo perfila para la candidatura a la alcaldía de su tierra natal que actualmente es gobernada por el priista Javier Torres Rodríguez.

Este anuncio lo hizo a través de un video difundido en sus redes sociales, en donde puso fin a las especulaciones sobre su futuro político y aclaró que su registro responde a una “petición expresa” de su movimiento, luego de quedar impedido para competir por la gubernatura del estado en 2027, al reconocer abiertamente que acató la normativa interna de su partido y la recomendación de la presidenta.

Proceso

“Es conocida la decisión de la dirigencia nacional de Morena de establecer reglas internas para evitar la sucesión inmediata entre familiares en los cargos de gobierno. Y aunque esta disposición me impide participar en el proceso por la gubernatura de 2027 dentro de nuestro partido, he decidido respetarla. De igual manera, he escuchado la recomendación que me hiciera nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y sobre la cual también he tenido la oportunidad de conversar personalmente con ella”, puntualizó el aspirante a la alcaldía.

Saúl Monreal dejó en claro que este ajuste táctico de su registro al ámbito municipal no significa que ha renunciado a sus aspiraciones a la gubernatura a futuro, asegurando que mantiene firme su meta de gobernar Zacatecas.

“Primero, es públicamente conocida mi legítima aspiración de algún día tener la posibilidad de gobernar mi estado [...] Es un objetivo al que no renuncio y por el que seguiré trabajando, pero la gente que me conoce y el equipo que me ha acompañado sabe que no quito el dedo del renglón”, enfatizó Saúl Monreal.