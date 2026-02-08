SBAG inhabilita a empresa por falsear información

La empresa Lax Constructora, S.A. de C.V. recibió una multa por un monto de 189 mil 170 pesos y su inhabilitación por cuatro meses para participar en contrataciones, debido a que proporcionó información falsa en dos licitaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por los siguientes cuatro meses, la empresa Lax Constructora no podrá participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

La multa fue impuesta a través del Órgano Interno de Control en el AIFA debido a que las investigaciones indican que la empresa proporcionó información falsa en dos licitaciones ligadas a servicios de mantenimiento del Aeropuerto.

La primera de ellas fue para la contratación del “Servicio de Mantenimiento a Instalaciones Arquitectónicas” con el número LA-07-HZI-007HZI999-N-64-2025 y la segunda por el “Servicio de Mantenimiento a Instalaciones Arquitectónicas” con el número LA-07-HZI-007HZI999-N-79-2025.

Anticorrupción afirma que Lax Constructora presentó un certificado falso con el que buscaba acreditar el cumplimiento de la norma NMX-R-025-SCFI-2025, en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación.

Enfatizó que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando la gravedad de la falta, además, Lax Constructora ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. En tanto que la notificación de la sanción fue hecha desde el pasado 27 de enero y publicada el 6 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Finalmente, la Secretaría Anticorrupción a cargo de Raquel Buenrostro, dijo que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá la sanción con apego al derecho y protegiendo el interés público.