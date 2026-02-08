﻿﻿
SBAG inhabilita a empresa por falsear información

Febrero 08 del 2026
La empresa Lax Constructora, S.A. de C.V. recibió una multa por un monto de 189 mil 170 pesos. Cortesía
La empresa Lax Constructora, S.A. de C.V. recibió una multa por un monto de 189 mil 170 pesos y su inhabilitación por cuatro meses para participar en contrataciones, debido a que proporcionó información falsa en dos licitaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por los siguientes cuatro meses, la empresa Lax Constructora no podrá participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

La multa fue impuesta a través del Órgano Interno de Control en el AIFA debido a que las investigaciones indican que la empresa proporcionó información falsa en dos licitaciones ligadas a servicios de mantenimiento del Aeropuerto.

La primera de ellas fue para la contratación del “Servicio de Mantenimiento a Instalaciones Arquitectónicas” con el número LA-07-HZI-007HZI999-N-64-2025 y la segunda por el “Servicio de Mantenimiento a Instalaciones Arquitectónicas” con el número LA-07-HZI-007HZI999-N-79-2025.

Anticorrupción afirma que Lax Constructora presentó un certificado falso con el que buscaba acreditar el cumplimiento de la norma NMX-R-025-SCFI-2025, en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación.

Enfatizó que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando la gravedad de la falta, además, Lax Constructora ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. En tanto que la notificación de la sanción fue hecha desde el pasado 27 de enero y publicada el 6 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Finalmente, la Secretaría Anticorrupción a cargo de Raquel Buenrostro, dijo que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá la sanción con apego al derecho y protegiendo el interés público.

