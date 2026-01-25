SCJN destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl

El pasado 1 de septiembre, horas antes de rendir protesta ante el Senado, las ministras y ministros electos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación asistieron a la ceremonia de “purificación” y entrega de bastón de mando, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México. Para el evento, el máximo tribunal destinó al menos 1 millón 254 mil 121 pesos.

Según la respuesta entregada a este diario, la Dirección General de Recursos Materiales de la Corte ordenó el pago a cinco proveedores por la renta de baños portátiles, equipo de audio, servicios de papelería e impresión, catering y el montaje del templete. También afirmó no haber encontrado registros sobre remuneraciones para las personas de origen indígena que participaron en los rituales de la ceremonia ni presupuesto destinado a la hechura de los bastones de mando.

Cinco proveedores armaron el evento

Los recursos se distribuyeron entre cinco proveedores principales: 260 mil 584 pesos a Consorcio Audiovisa, S.A. de C.V. por el servicio de audio, que incluyó micrófonos inalámbricos, ambientales y de diadema; 254 mil 029 pesos por la renta de baños portátiles, incluyendo unidades tipo VIP y lavamanos al Consorcio Industrial ALO-MAR, S.A. de C.V.

Se asignaron 249 mil 400 pesos para Gourmet Tisant, S.A. de C.V. por servicios de coffee break, bocadillos, ensaladas y “box lunches”; 247 mil 877 pesos a Grupo Vinnicom, S.A. de C.V. por la instalación del escenario, impresión de viniles y la colocación de un bastidor de madera. También se ordenó el pago de 242 mil 230 pesos a Losemex Tent, S.A. de C.V. por la renta de un pabellón de aluminio, un templete principal y la colocación de “charol color blanco” sobre la tarima.

En la respuesta a la solicitud de información, la Corte aclaró que las órdenes de pago a proveedores entregadas a este diario tienen “efectos de comprobación presupuestal” y corresponden a operaciones realizadas “a reserva de comprobar”.

Entre copal y música tradicional, la ceremonia de purificación se realizó el pasado 1 de septiembre con el fin de “anular cualquier energía negativa” para que los juzgadores dicten leyes para el bien colectivo.

El evento estuvo a cargo de Teresa de Jesús Ríos, médica tradicional del pueblo mazateco, junto con Ernestina Ortiz Peña, del pueblo otomí; María de Lourdes Jiménez, del pueblo mixteco, Yolanda Bautista Hernández, del pueblo zapoteca; Mario de Jesús, caracolero del pueblo Mazahua y Ramón González Carrillo, del pueblo Wixárika.

Durante el acto se agradeció al universo, la madre tierra, y a Quetzalcóatl. “Caminemos por este gran poder del gran Quetzalcóatl, y que guíen nuestros pasos, pensamiento y caminemos como hermanos en él, en la humildad, en la fraternidad, en el compromiso que hoy asume nuestras ministras y nuestros ministros. Así sea y así será”, dijo la médica tradicional Yolanda Bautista.

En el documento, la Secretaría General de la Presidencia de la Corte informó que no localizó registros documentales de remuneraciones, gastos de traslado o alimentación para las personas de origen indígena que participaron en la ceremonia.