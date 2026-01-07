SCJN invalida ley que exigía permiso para manifestarse

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional una ley aprobada por el Congreso de Sonora que exige contar con permiso previo para realizar manifestaciones en la vía pública de la entidad gobernada por el morenista Alfonso Durazo Montaño.

El pleno invalidó en sesión ordinaria de este martes porciones normativas de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, reformada en 2024, al considerarlas vagas, discrecional y un mecanismo de control previo incompatible con la protesta.

“La protesta es un derecho autónomo, pieza central del entramado democrático que articula la libertad de expresión, la libertad de reunión y la cadena de derechos que posibilitan el ejercicio libre del voto. Se concluye que el requisito de autorización previa, previsto en el artículo 109, es inconstitucional. La norma es vaga, habilita discrecionalidad amplia y funciona como un mecanismo de control previo incompatible con la protesta, por lo que no supera el escrutinio más estricto”, señaló el ministro Irving Espinosa Betanzo al proponer al pleno la derogación de las normas impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mediante una acción de inconstitucionalidad.

La ministra Lenia Batres Guadarrama coincidió en que la porción normativa del artículo 109 de la Ley de Seguridad y Movilidad Vial de Sonora, que condiciona la realización de manifestaciones pacíficas en la vía pública previa autorización de la autoridad competente, es ambigua porque podría inhibir el derecho a la protesta.

Corte avala prioridad a normalistas

En otro tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019, que da prioridad a los egresados de las normales públicas del país para ocupar las plazas de docentes vacantes, en los procesos de selección.

El pleno aprobó el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, que determinó que es constitucional otorgar prioridad a las personas egresadas de las Escuelas Normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio en los procesos de admisión al servicio público educativo.