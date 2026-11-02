SCJN presenta libro en la Universidad de Tlaxcala

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis (CCST), presentó el libro “El nuevo diseño institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la integración del Poder Judicial de la Federación”.

También impartió un taller sobre el Semanario Judicial de la Federación en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, Criminología y Policiología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

En su intervención, Gerardo García Marroquín, director general de la CCST, dijo que el libro es una herramienta de consulta que permite al lector la comprensión de la nueva integración del Máximo Tribunal.

Comentó que se trata de una obra que abarca la construcción del sistema de justicia a partir de las reformas constitucionales que dieron paso a la transformación institucional para avanzar hacia una justicia más abierta, incluyente, accesible y cercana.

García señaló que parte de los logros de la reforma son la elección popular de los juzgadores, fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas. Así como el reconocimiento de la pluriculturalidad y de los sistemas normativos de los pueblos indígenas y afromexicanos.