SCJN ratifica blindaje a Abelina López Rodríguez

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó el blindaje que la anterior integración del pleno otorgó a la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, acusada del presunto desvío de 898 millones de pesos (mdp) de recursos federales.

El Alto Tribunal encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz avaló, ayer miércoles por unanimidad de votos, la decisión de sus antecesores que admitió a trámite las dos controversias constitucionales promovidas por López Rodríguez, para no ser sometida a revocación de mandato y para que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no la siga investigando sobre el destino de los recursos que presuntamente fueron malversados.

Cabe recordar que la Auditoría Superior del Estado y el Congreso de Guerrero interpusieron recursos de reclamación contra la admisión de los recursos presentados por la presidenta municipal del puerto de Acapulco, Abelina López Rodríguez, mismos que fueron declarados infundados hoy.

En junio del año pasado, la ministra Yasmín Esquivel Mossa admitió a trámite y concedió la suspensión en la controversia constitucional tramitada por la alcaldesa morenista para que no fuera removida para ser investigada por supuesto desvío de recursos federales.