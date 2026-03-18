SCJN valida la extinción de los fideicomisos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la extinción de varios fideicomisos y fondos ordenada por el expresidente López Obrador, en 2020, bajo el argumento de concentrar recursos para atender la pandemia por covid-19.

En sesión ordinaria de este martes, el pleno determinó que no hubo violaciones con “potencial invalidante” en el proceso legislativo, mediante el cual se eliminaron los fideicomisos, y consideró que la decisión del Congreso se sustentó en una motivación ordinaria suficiente, dado que los fondos y fideicomisos son mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo federal para el ejercicio de sus atribuciones.

Idoneidad

Por lo que enfatizó que la modificación de los mecanismos no afecta algún derecho fundamental porque no elimina las obligaciones del Estado al respecto y solo se varía la forma de cumplirlas, sin que corresponda a la SCJN decidir la idoneidad de las políticas públicas que, en el caso, no se aprecian abiertamente inconstitucionales.

De esta manera, el máximo tribunal concluyó el análisis y revisión de las impugnaciones promovidas por legisladores de oposición contra la extinción de 109 fideicomisos y fondos realizada por López Obrador, con la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión.

En enero pasado, la Suprema Corte desechó impugnaciones de ocho gobernadores de oposición a Morena contra el decreto que eliminó 109 fideicomisos, al considerar que no afectaba las atribuciones de los estados.