Se acabó violencia contra las mujeres: Sheinbaum

Al asegurar que se acabó la violencia contra las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó el clasismo, la discriminación y el machismo en este Día de la Madre. “Las mamás damos todo por nuestros hijos”, dijo al felicitar a madres migrantes, trabajadoras y adultas mayores.

“Hubo un tiempo en que se creyó que era lícito golpear a una mujer. Eso no, se acabó la violencia contra las mujeres. Las mujeres no queremos ser más, porque somos iguales, pero nunca más queremos ser menos en nuestra sociedad. Por eso decimos que en México la transformación significa abajo el racismo, abajo el clasismo, abajo la discriminación y abajo el machismo”, declaró.

Durante la Entrega de Pensiones Mujeres Bienestar en Ciudad Obregón, la mandataria lamentó que en México había mucho machismo, pues los hombres que creían que las mujeres no tenían derechos y eran menos que ellos.

“A mí me tocó, seguramente a ustedes también, que nos dijeran ‘calladita te ves más bonita’. Eso no, las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Hubo un tiempo en que a las mujeres se nos decía: ‘no, tú al hogar, tú no puedes ir a trabajar, ya te toca nada más cuidar de las hijas, de los hijos’. Y eso está mal, porque las mujeres, si así lo deseamos, tenemos todo el derecho, pero también tenemos derecho a salir a trabajar, o también a tener nuestras amigas, a salir, a divertirnos, también tenemos ese derecho, igual que los hombres”, expresó.

Recordó que que México se construyó con héroes y heroínas de la patria. Especialmente de mujeres que dieron todo por su familia, pero también por construir un México más justo y soberano. Señaló a Leona Vicario que apoyó al Movimiento Insurgente para que tuviera recursos y fue la primera periodista mexicana.

Llegamos todas

“Cuando llegué a la Presidencia, dije: ‘llegamos todas, todas las mujeres mexicanas’. Porque hay mujeres presidentas en las escuelas, hay mujeres presidentas en la casa, hay mujeres presidentas en todos lados del país. Todas las mujeres somos presidentas de la República. Llegamos todas. Como parte de ello, hemos venido reconociendo a las mujeres en la historia, porque cuando yo fui a la primaria, me imagino muchas de ustedes, nos enseñaron a los héroes de la patria, pero nunca nos hablaron de las heroínas”, lamentó.

Así, reconoció a Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón por su participación en la Independencia de México, a Gertrudis Teodora Bocanegra y a Margarita Maza.

“Las mujeres podemos ser lo que queramos ser, que no se limiten nuestros sueños, y que las niñas tengan todo el apoyo necesario y sepan, como los niños, que no hay imposibles, que pueden ser cualquier cosa, pueden ser hasta presidentas de la República. (…) Algo que hacemos las mujeres que tiene que ser reconocido y compartido. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y de los hijos? Las mamás”, dijo.

Entrega Pensión Mujeres Bienestar

En el marco del Día de las Madres, Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Cajeme, apoyo que beneficia a 3 millones de mexicanas y cerca de 70 mil mujeres de Sonora que reciben este nuevo programa para el Bienestar que creó la jefa del Ejecutivo.

“El día de hoy entregamos Pensión Mujeres Bienestar. Esta Pensión es solo para mujeres de 60 a 64 años de edad”, informó desde el Centro de Usos Múltiples.

Aunado a que se construirán en el país mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para que las madres puedan dejar a sus hijas e hijos en un lugar seguro mientras trabajan.