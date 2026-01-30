Se aceleran contagios de sarampión en Tabasco

El rápido crecimiento en el número de contagios de sarampión en Tabasco ha prendido las alarmas entre las autoridades y la población, debido a que los casos confirmados han pasado de solo siete a un total de 21 en tan solo 12 días.

La entidad cerró el 2025 con un acumulado de contagios de únicamente cuatro casos confirmados.

Para el primer reporte de casos confirmados del 2026, emitido por la dependencia federal el 2 de enero, la entidad tabasqueña ya acumulaba tres casos y para el 9 de enero, la cifra de contagios creció a cinco.

Para el reporte del 16 del mismo mes, la dependencia confirmó al menos siete contagios y. a partir de ahí, el número de casos ha ido escalando de manera acelerada, llegando a 19 para el 23 de enero y 21 pacientes confirmados para el 28 del presente.

Cabe señalar que Tabasco ha ido escalando en la tabla de contagios de sarampión, mientras el 2 de enero ocupaba el lugar 25 a nivel nacional, para el día 28 ya era el 16, es decir, se encuentra a la mitad de la tabla.