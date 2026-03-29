Se alcanzó en frijol la autosuficiencia alimentaria

En Sombrerete, Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México alcanzó la autosuficiencia alimentaria de frijol gracias a las y los productores de esta entidad y tras duplicar a más de 96 mil los beneficiarios del programa de Acopio para el Bienestar en este año y anunció su ampliación, luego de inaugurar la planta embolsadora de frijol “Beatriz González Ortega”.

“Este año alcanzamos la autosuficiencia alimentaria en frijol, fíjense nada más, gracias a Zacatecas. Y en efecto, el año pasado apoyamos como a 40 mil productores y les dije ‘vamos a apoyar el doble’ y ampliamos, y este año estamos apoyando a 96 mil productores. Claro ¿qué pasó además? Se cayó en el mercado el precio del frijol y sí tienen razón, dicen: ‘nos están pagando siete pesos el kilo’. Entonces, ya me puse de acuerdo con María Luisa (Albores, director general de Alimentación para el Bienestar) y con David (Monreal, gobernador de Zacatecas) y vamos a hacer una ampliación del programa”, anunció desde este municipio.

Reunión con Agricultura

La jefa del Ejecutivo explicó que, para ello, la próxima semana se llevará a cabo una reunión de evaluación presupuestal junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para determinar el precio de garantía a otorgar y la ampliación del apoyo. Destacó que el programa de Alimentación para el Bienestar establece un precio de garantía, elimina los intermediarios y amplía la comercialización a las más de 26 mil Tiendas del Bienestar en todo el país.

Anunció también el inicio de una campaña desde el Gobierno de México para promover el consumo de frijol en el país, ya que se trata de un alimento bendito que contiene mucha proteína y propiedades.

Destacó que Alimentación para el Bienestar impulsa a todas y todos los productores del país, de cacao en Tabasco para la producción de Chocolate para el Bienestar; con la miel en Campeche y Yucatán; de frijol en Zacatecas, Durango y Nayarit; así como de maíz y trigo en otras entidades federativas.

Bienestar cambió panorama

Afirmó que las cosas cambiaron con la llegada de la Cuarta Transformación, con la entrega de Programas para el Bienestar para adultos mayores, personas con discapacidad, becas a estudiantes de preparatoria, secundaria y este año de primaria; más de tres millones de jóvenes con Jóvenes Construyendo el Futuro; tres millones y medio de mujeres con Pensión Mujeres Bienestar; más de dos millones de productoras y productores con fertilizante gratuito; entre otros apoyos que no existían en los gobiernos neoliberales.

Reiteró que los gobiernos de México y Estados Unidos son socios, pero puntualizó, junto a las y los productores de frijol, que el Golfo de México se llama: Golfo de México.