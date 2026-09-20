Se alista Chichén Itzá para recibir a Kukulcán

Este domingo 20 de septiembre y el lunes 21 en la zona arqueológica de Chichén Itzá se espera observar el fenómeno de luz y sombra por el equinoccio de otoño.

El INAH y el Patronato Cultural del Gobierno del Estado de Yucatán se preparan para ambas jornadas, pues se prevé una importante afluencia de visitantes.

Aunque el equinoccio ocurrirá oficialmente el 22 de septiembre a las 18:06 horas, la proyección de la silueta de la serpiente sobre la alfarda norte de El Castillo principal podría observarse entre las 15:00 y las 16:30 horas.

Por ello, quienes tengan previsto acudir deberán tomar en cuenta los horarios de acceso.

Las taquillas del Centro de Atención a Visitantes (Catvi) abrirán desde las 8:00 horas y el último boleto podrá adquirirse a las 16:00 horas.

A esa misma hora concluirá el ingreso a la zona arqueológica.

A partir de las 16:00 horas también se restringirá el acceso a distintos puntos del sitio, entre ellos el Gran Juego de Pelota, el Templo de las Mil Columnas y la Casita Maya, como parte de las medidas para organizar el flujo de visitantes y permitir la observación del fenómeno.