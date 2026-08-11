Se alista Itzel Castillo para asumir Secretaría de Mujeres

A pocos días de que finalice el segundo año legislativo y su encargo actual como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, la morenista Laura Itzel Castillo Juárez se alista para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, dependencia federal que ha permanecido acéfala desde el pasado mes de abril, tras la renuncia de Citlalli Hernández Mora.

En un video publicado en sus redes sociales, la legisladora garantizó que ha forjado una trayectoria guiada por el compromiso de abrir más espacios para las mujeres para reforzar su participación en la vida pública, con un enfoque feminista y visión social.

“Mi convicción feminista forma parte de una lucha social amplia por la igualdad y la justicia, una causa que he acompañado a lo largo de los años con la certeza de que las mujeres tienen la capacidad, la fortaleza y el liderazgo para dirigir, emprender, sostener y transformar todos los ámbitos de nuestra sociedad”, expresó Castillo Juárez.

Laura Itzel Castillo señaló que desde sus diferentes cargos ha promovido siempre los derechos de las mujeres, la democracia, el medio ambiente y el desarrollo urbano sostenible, “siempre con una visión a favor de las mujeres”.