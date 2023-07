Se avanza en el tema de piso parejo: Marcelo Ebrard

“Yo formo parte de Morena, no tengo previsto irme a ningún lado, insisten mucho en eso, pero por qué me voy a ir, mi partido es este, es mi casa; no nos vamos a ir, vamos a ganar”, dijo desde Michoacán, el excanciller Marcelo Ebrard.

Además ante la posibilidad de encabezar la candidatura de otro partido político diferente a Morena, rechazó la probable alternativa para llegar a la presidencia del país. Reconoció que el piso es “menos disparejo” de cara a la definición del candidato presidencial.

Ebrard Casaubón aseguró que a diferencia de otras contiendas, Morena está trabajando para lograr que los aspirantes compitan en igualdad de circunstancias.

Aseguró que a diferencia de otras contiendas, Morena está trabajando para lograr que los aspirantes compitan en igualdad de circunstancias.

Insistió en que todos los días avanzan para que se “empareje” el proceso interno, al tiempo de remarcar que todos deberían de separarse de los cargos públicos, pues desde su perspectiva “sería lo lógico” ante la pregunta sobre si algunos legisladores federales deben también renunciar a sus puestos.

Desde Morelia, el aspirante a coordinador nacional por la Defensa de los Comités de la Transformación, también se mostró a favor de un debate con el resto de las “corcholatas” e incluso con los del Frente Amplio por México, en este caso, con Xóchitl Gálvez.

Lo anterior, explicó, porque a la gente “le gustaría escucharnos” y saber cuáles son sus ideas y propuestas.

Ebrard se dice seguro de ir encabezando las encuestas para ser quien represente la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. “Yo sé que vamos ganando nosotros, sé que vamos avanzando. Habrá que preguntarle a Claudia y Adán, con respecto de otros partidos”.