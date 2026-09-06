Se avecina el Segundo Simulacro Nacional

El 19 de septiembre se llevará a cabo a nivel nacional el Segundo Simulacro Nacional, un ejercicio que busca fomentar la cultura de la prevención civil y fortalecer las capacidades de reacción de la ciudadanía ante una emergencia.

Esta simulación tiene el propósito de mejorar los hábitos de respuesta de la población y poner a prueba la eficiencia de los protocolos de protección de las unidades internas y brigadas frente a los efectos de algún sismo o desastre natural.

De esta forma, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil convocó a las instituciones públicas y privadas a participar en el ejercicio masivo este 19 de septiembre a las 12:00 horas.

Debido a que no todas las entidades federativas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo con la misma intensidad, las autoridades dividieron el ejercicio en cinco escenarios hipotéticos. Este es el esquema de riesgos identificados para cada inmueble según su ubicación.

Por zonas

Centro: sismo magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla y una profundidad de 67 km. Los estados participantes son Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Colima y Guanajuato.

Noroeste: magnitud 7.1 con epicentro a 26 kilómetros al sureste de Mexicali en Baja California y una profundidad de 30 km. Los estados participantes son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

Noreste: magnitud 5.2 con epicentro a 8 kilómetros al oeste de Allende en Nuevo León, con una profundidad de 10 km. Las entidades participantes serán Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Península de Yucatán: magnitud 7.0 con epicentro a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche/Isla Contoy en Quintana Roo, con una profundidad de 15 km. Los estados que participan son Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Golfo de Tehuantepec, magnitud 7.6 con epicentro a 75 kilómetros al suroeste de Tonalá en Chiapas y una profundidad de 22 km. Los estados participantes en este ensayo serán Chiapas, Oaxaca y Tabasco.