Se cae el portal del Gobierno de México

Los sitios web del gob.mx del Gobierno de México fueron inhabilitados de forma temporal luego que se detectó una “incidencia ajena en los sistemas”.

Durante varios minutos, la página de Internet mostró un mensaje sobre que estaba en mantenimiento y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó que se trataba de un un corte de conectividad.

“En 25 minutos quedarán rehabilitados. Avisamos de inmediato cuando ocurra”, comentó.

Sin informar de qué tipo de “incidente” se trata y si hubo vulneración en el sistema o datos, la Agencia de Transformación se limitó a ofrecer una disculpa por “las molestias”.

Hasta el momento, no se ha señalado oficialmente que la interrupción esté relacionada con un ataque cibernético, por lo que no hay elementos para atribuir la caída a esa causa. La información oficial únicamente apunta al corte de conectividad.