Se calientan los ánimos por proyecto de Batres

Un proyecto de Lenia Batres Guadarrama fragmentó al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde ministros se confrontaron durante casi dos horas al grado que el presidente Hugo Aguilar Ortiz expresó que su actividad permisiva y tolerancia en las sesiones generan “abundancia en el debate” que “ya es cansado”.

La discordia se originó por el amparo directo en revisión 5740/2025, bajo la ponencia de la autoproclamada “ministra del pueblo”, el cual fue promovido después de que una mujer con tres hijos falleció en un hospital del Issste por una infección bacteriana provocada por la deficiente esterilización del ventilador que le fue colocado durante la atención médica.

Los familiares de la víctima exigían indemnización al Estado, misma que fue negada por la autoridad administrativa al señalar que se encontraba prescrita la acción por haber transcurrido más de dos años después de que se tramitó el acta de defunción.

Ante esta negativa, la familia argumentó que tuvo conocimiento de la negligencia médica varios meses después del deceso de la mujer y se buscó modificar esto en el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, para considerar jurídicamente el momento en que la persona afectada tiene conocimiento del daño causado.

El proyecto de Lenia Batres planteó desestimar esto y proteger al Issste, institución que dirige su hermano Martí Batres Guadarrama, con una fecha límite de dos años para exigir indemnización iniciada a partir del día siguiente en el que las personas interesadas tienen en su poder el acta de defunción, sin importar que en ese momento se desconozca la causa real.

Sin embargo, seis togados dieron revés a la propuesta de la “ministra del pueblo”, lo que extendió el debate y las confrontaciones.

Dan revés a Batres

El ministro Arístides Guerrero García se opuso a la propuesta de Lenia Batres porque consideró que se puede lograr una interpretación más favorable para las víctimas.

Por ocho votos, el Alto Tribunal validó el plazo de dos años para exigir una indemnización al Estado ante una muerte por negligencia en el Issste. Sin embargo, una mayoría de seis dio revés al proyecto que se pretendía imponer para que el plazo comenzara a correr un día después de expedida el acta de defunción.

Batres fue respaldada solo por Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos, en donde esta última se posicionó a favor de pedir una indemnización solo con el “hecho objetivo y razonable” que es el acta.

Loretta Ortiz, Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero, Irving Espinosa, Yasmín Esquivel y Hugo Aguilar no secundaron esto y votaron a favor de que el plazo comience a partir de que se detecte la presunta negligencia en el fallecimiento.

El debate abundante “es útil, pero hay veces que ya es cansado”: Hugo Aguilar

Después de que seis ministros desecharon la propuesta de Batres, la ministra ponente pidió al presidente Hugo Aguilar Ortiz realizar una nueva votación.

Visiblemente irritado, Aguilar Ortiz respondió que “la tolerancia de la Presidencia genera abundancia en el debate” que aunque “es útil, hay veces que también ya es cansado”.

El debate se prolongó todavía más porque Lenia Batres interrumpió al pleno para cambiar el sentido de su voto, una vez que estos ya habían sido contabilizados por el secretario general de Acuerdos.

“Esto no puede estancarse. Les pido seriedad y pulcritud en su actuación. Les pido ser precisos con sus votos para tener el resultado adecuado”, expresó el ministro presidente.

Lenia Batres “lamenta” desconfianza de ministros

Tras una serie de votaciones en torno al mismo asunto, ministros pidieron al presidente Hugo Aguilar una nueva votación, ahora para pedir que se retire el proyecto y se vuelva a someter a consideración con los cambios que planteó el pleno.

Con molestia, Hugo Aguilar Ortiz hizo un llamado a ya no continuar el debate y someter a votación entre el pleno para resolver el asunto. No obstante, dudas de las ministras González y Herrerías causaron descontento en el presidente de la SCJN.

Poco antes de finalizar esta discusión, Lenia Batres expresó que lamentaba mucho la desconfianza de sus colegas en la Suprema Corte.