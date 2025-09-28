Se celebra Feria Internacional del Libro en Estado de México

El Estado de México invitan a lectores a la 11a. Edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México 2025 (Filem) que se celebra de este sábado hasta el 5 de octubre.

Este impulso a la lectura busca que diversos sectores de la sociedad mexiquense participen en más de 200 actividades y seleccionen libros entre los 300 sellos editoriales participantes.

La Filem se logró por la coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo, el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial mexiquense (PJEM), la Universidad Autónoma del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca.

Transformación

El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, expresó: “Nuestra gobernadora Delfina Gómez ha dejado claro que la cultura y la lectura, son herramientas de transformación social. (...) El Estado de México ocupa el primer lugar en el ranking nacional en el número de bibliotecas, el segundo en casas de cultura y el tercero en museos”.

En la ceremonia inaugural, la poeta, narradora y ensayista mexicana, Malva Flores, recibió el Premio Filem 2025 por su trayectoria en la literatura contemporánea.

El programa de la Filem incluye presentaciones de libros, conferencias, talleres, conciertos, obras de teatro, exposiciones y conversatorios, además del tradicional pabellón artesanal y gastronómico.