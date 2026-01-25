Se celebrará el Año Nuevo Chino 2026 en CDMX

El Museo Nacional de las Esculturas del Mundo, en colaboración con la Embajada de China en México, el Centro Cultural de China en México y la Comunidad China de México, celebrará el Año Nuevo Chino el próximo sábado 7 de febrero a partir de las 10:00 horas en el recinto.

La Comunidad China de México informó en sus redes sociales que, como parte de las actividades se llevará a cabo un desfile con más de 30 leones y más de seis dragones, el cual iniciará su recorrido en la calle de Moneda a las 9:30 horas, para comenzar oficialmente a las 10:00 horas; el contingente avanzará hacia el Zócalo y regresará al museo.

Dentro del recinto, el público podrá disfrutar de danzas tradicionales, pasarelas, conferencias, talleres y demostraciones de artes marciales, actividades que se realizarán en el Patio, la Sala Educativa y la Sala Eusebio Dávalos del museo.

El Museo Nacional de las Esculturas del Mundo detalló que la entrada será libre y el acceso se permitirá por orden de llegada, sin registro previo; el cupo será de mil personas en el patio, 20 personas por taller y 80 asistentes por conferencia.

Indicó que se llevará a cabo el Octavo Concurso de Disfraces, el cual contará con dos categorías: individual y colectiva; en la categoría colectiva podrán participar de dos a cinco personas.

Registro a concurso es gratuito

El concurso está dirigido a residentes permanentes no chinos en México, el registro será gratuito y estará limitado a los primeros 40 registros por categoría, permitiéndose una sola obra o disfraz por participante y una participación por categoría; el periodo de inscripción permanecerá abierto desde ahora y hasta el 2 de febrero de 2026.

Explicó que la temática obligatoria del concurso será el caballo, las obras deberán ser originales, no se permitirá el uso de mascotas como parte del concurso y las dimensiones mínimas de las piezas serán de 50 por 50 centímetros; se otorgarán puntos extra a aquellas propuestas que incorporen materiales reciclados.

En la categoría colectiva, todos los integrantes deberán estar presentes ante el jurado durante la evaluación.

Informó que los disfraces serán evaluadas por un jurado que tomará en cuenta la relevancia con respecto a los motivos del Año del Caballo, con un valor del 40 por ciento, el diseño creativo y estético con otro 40 por ciento, y la calidad de producción con el 20 por ciento restante.

Detalló que, en la categoría individual, el primer lugar recibirá un smartphone HONOR 400 Pro con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, doble SIM; el segundo lugar contará con tres ganadores, quienes recibirán un smartphone HONOR Magic 7 Lite con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento; el tercer lugar tendrá cinco ganadores, cada uno acreedor a una tableta HONOR Pad X9 con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Para la categoría colectiva, el primer lugar recibirá, por cada integrante del equipo ganador, una tableta HONOR Pad X9a con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, que incluye lápiz óptico y teclado; el segundo lugar reconocerá a tres equipos ganadores, cuyos integrantes recibirán un reloj inteligente HONOR Watch 5; el tercer lugar premiará a cinco equipos ganadores, con una pulsera de actividad HONOR Band 10 para cada integrante.