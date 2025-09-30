Se coloca FinaBien como la mejor remesadora

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reportó que Financiera para el Bienestar (FinaBien) sigue posicionándose como “la mejor remesadora” en depósito a cuenta o transferencia.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 29 de septiembre en Palacio Nacional, Escalante recordó que en la página de Profeco hay una calculadora para hacer “un simulacro” de conversión de dólares a pesos, con los indicadores de comisión y tipo de cambio.

Mencionó que Ria Money Transfer es la que menos da por los dólares de los paisanos en Estados Unidos, mientras que en la modalidad de envíos en efectivo Intercambio Express es la que más da y Pangea Money Transfer la que menos da.

Reportó que el litro de gasolina regular está en 23.60 y el precio de la canasta básica de 24 productos no debe costar más de 910 pesos.