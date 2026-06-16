Se comienzan a construir 274 mil casas de Bienestar

Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que bajo el programa de Vivienda para el Bienestar, se han comenzado a construir 274 mil viviendas sociales y más de 604 mil han iniciado los trámites de su construcción en todo el país, lo que beneficiará a 2.1 millones de personas.

La secretaria recordó que la meta sexenal es la construcción de 1.8 millones de casas.

“Llevamos un avance muy importante: 274 mil viviendas ya iniciaron el proceso de edificación y destacar que 604 mil ya se hace contrataron. ¿Por qué es importante señalar este dato? Por supuesto las iniciadas, hay que destacarlo en todas las entidades del país, y 604 mil es que ya tenemos el suelo, ya se elaboró proyecto, ya se cuenta con trámites. Entonces eso refleja una base muy muy importante.

“Ese 33 % se refiere a las viviendas que ya se contrataron por parte de Infonavit, por parte de la Comisión Nacional de Vivienda y que está condiciones de iniciar obra en cualquier momento. ¿Esto qué significa? 2.1 millones de personas que están siendo beneficiadas por el programa”.