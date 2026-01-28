Se comprará 816 equipos médicos de alta tecnología

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud (SSA), adquirirá 816 equipos médicos de alta tecnología con una inversión de 11 mil 257 millones de pesos (mdp), de los que 341 serán destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 237 al IMSS Bienestar, en las 24 entidades federalizadas; 178 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); 41 a los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 19 a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de alta especialidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que los 816 equipos médicos de alta tecnología se destinarán a todas las instituciones de salud del Gobierno de México, con el objetivo de que las y los mexicanos tengan derecho a los mejores hospitales, para que la atención a la salud sea igual para el que más tiene y para que el menos tiene.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que, en 2026, se invertirán 45 mil 675 mdp para la construcción de 24 hospitales en todo el país. Además, recordó que los gobiernos de la Cuarta Transformación crearán 10 mil camas más en contraste con los 36 años del periodo neoliberal en los que sólo se crearon 4.3 mil camas.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que se trata de 25 aceleradores lineales para el tratamiento de cáncer, 238 tomógrafos; 38 resonadores magnéticos; cinco PET-CT (tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada) relevante para cáncer; 500 mastógrafos y 10 equipos entre ellos gammacámaras, angiógrafos y braquiterapia.

Estimó que en los siguientes dos meses sea adjudicada esta compra, mediante un nuevo modelo en el que a través del trato directo de los fabricantes se generen mejores condiciones de eficiencia, garantías y de precios.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que en 2025 se realizó la mayor compra de equipo médico en la historia de la institución con 67 mastógrafos para 27 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y 40 hospitales en 21 estados; 42 tomógrafos para 40 hospitales en 19 estados; 12 resonadores magnéticos para 12 hospitales de ocho estados y dos angiógrafos en dos hospitales de dos entidades federativas.

El director general del Issste, Martí Batres Guadarrama, destacó que en 2026 tendrá 241 frentes de obra para realizar 200 consultorios, 10 Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessas), 14 UMF, cuatro Clínicas de Medicina Familiar (CMF) y 13 unidades hospitalarias, con el objetivo de acercar servicios de medicina familiar y de especialidades a la derechohabiencia, aumentar el número de consultas y cirugías, disminuir tiempos de espera, mejorar las condiciones materiales para la atención y ampliar la infraestructura del Instituto.

