El Gobierno Federal anunció que llegó a un acuerdo con representantes de organizaciones de transportistas para instalar mesas de diálogo a fin de continuar los trabajos de conciliación, con objeto de garantizar mayor seguridad en las carreteras federales, con lo que se conjura la amenaza de bloqueos y paro nacional programados para este lunes.

Las autoridades informaron que luego de la convocatoria para la movilización y posibles bloqueos realizada por la Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte, se realizó una reunión de trabajo entre personal de las secretarías de Gobernación (Segob).

Así como con Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y con representantes gremiales, con la finalidad de diseñar acciones que atiendan la necesidad de brindar seguridad en las carreteras del país.

Los acuerdos alcanzados fueron con la Federación Mexicoamericana de Transportistas, A. C. (Fematrac); Organización Integradora de Derechos Convencionales, A. C. (Indeco); Alianza Mexicana de Transportistas, A. C. (Amtac); y Unión de Transportistas de Carga (Utracasin).

Destacan la integración de mesas de trabajo en tres rubros: seguridad en carreteras por parte de la SSPC y la GN; atención administrativa por parte de la Segob y SICT; y enlace con las autoridades estatales y municipales, por parte de la Segob.

Derivado de la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, las organizaciones informaron que no realizarán ningún paro nacional, ni bloqueo de vías federales en las manifestaciones que realicen con sus agremiados.