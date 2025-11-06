Se confrontan por recursos para seguridad

Durante la discusión de las reservas al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, los diputados oficialistas y de oposición se confrontaron, por segundo día, por el recorte de presupuesto a seguridad.

El martes, cuando fue aprobado el PEF en lo general, diputados de oposición insultaron, desde tribuna, a los legisladores del oficialismo. Y este miércoles los insultos continuaron.

Al inicio de la sesión, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, solicitó a los legisladores respetar a los oradores durante la presentación de sus reservas.

“Si son tan amables podamos respetar a todos los diputados y a las diputadas, y en lo posible, así como respetamos a un coordinador, podamos respetar a todos. Será un día largo y muy importante para México”, pidió.

Sin embargo, la diputada Mónica Álvarez (Morena) reprochó a los diputados del PAN y del PRI por poner sombreros “ensangrentados” y veladoras electrónicas, en memoria del presidente municipal de Uruapan asesinado, Carlos Manzo, y para solicitar más recursos en el PEF para seguridad.

“Y lo hago con la convicción del verdadero debate, no de dimes y diretes ni a base de gritos y sombrerazos”, dijo la diputada, lo que produjo reclamos de los legisladores de oposición.

Plan Michoacán

En su turno, José Manuel Hinojosa (PAN) reclamó que no se destinaran recursos para el Plan Michoacán, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum para contener la inseguridad en dicha entidad, después del asesinato de Carlos Mazno.

“Cómo voy a creer que presentaron un Plan Michoacán importante y en un momento tan delicado y no le asignaron un solo peso”, dijo.

El diputado Arturo Ávila (Morena) afirmó que los legisladores de la oposición reclamaron destinar más de recursos a seguridad para “sacar lucro de la tragedia, de sacar raja política de la tragedia”.

“Esta oposición que nosotros tenemos, lamentablemente es en un 99 % una oposición terriblemente carroñera. Dicen que este Presupuesto es centralista, que se concentra en Palacio Nacional, que se endeuda al país, pero lo que realmente les molesta es que este Presupuesto no está hecho para los de arriba, para los que ustedes protegían”, aseguró.

Los dichos del morenista, y que fueran apoyados por la bancada del PT, provocaron el reclamo del coordinador del PRI, Rubén Moreira, quien lo llamó “porro”, al ser interrumpido en su intervención.