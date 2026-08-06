Se convierte hijastro de El Mencho en el más buscado

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) actualizó su lista de los diez fugitivos más buscados y colocó a Juan Carlos Valencia González, el “03” o “Pelón”, nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como su objetivo número uno a partir de este momento.

La agencia antidrogas de los Estados Unidos, colocó en su página oficial la más reciente fotografía que tiene del hijastro del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Asimismo, la DEA incluye una ficha de Juan Carlos Valencia González, hijo de Rosalinda González Valencia, “La Jefa”, en la que se ofrece recompensa de hasta 25 millones de dólares (mdd) por información que lleve a la captura del michoacano, a quien se describe como un hombre de origen hispano, nacido en 1984, cabello negro, ojos marrón.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Valencia González es requerido por una Corte de Distrito de Columbia por delitos de tráfico de drogas.