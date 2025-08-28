Se convierte Ulises “Mamado” Pinto en testigo colaborador

Ulises Pinto Madera, “El Mamado”, identificado como segundo al mando del grupo criminal de “La Barredora”, se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes del Gobierno Federal informaron que Pinto Madera, detenido en julio pasado por la Marina, decidió acogerse a un criterio de oportunidad para negociar la suspensión de la acción penal, a cambio de información sobre la operación de “La Barredora”, que presuntamente dirigía el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, durante la administración del exgobernador tabasqueño, Adán Augusto López Hernández.

Pinto Madera fue detenido hace un mes por elementos de la Marina y de la Fiscalía General de la República (FGR), durante un operativo en el estado de Jalisco, y fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), de la FGR, en la Ciudad de México.

Según las investigaciones, Ulises Pinto Madera, “El Mamado”, era un cercano colaborador del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, en el grupo criminal “La Barredora”, hasta que rompieron su alianza por diferencias.